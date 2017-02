La start-up AXYN Robotique de Meyreuil structure son capital à hauteur de 300K€ pour financer la phase d’industrialisation de son activité

Le Chantier Naval de Marseille (CNM - réparation navale ; 13) et le groupe Europe Technologies (ET ; Carquefou, 44) ont signé un Memorandum d’entente lors du dernier salon Euromaritime. Les deux groupes s'associent pour offrir aux armateurs une solution complète pour la réparation des cuves membranes des méthaniers, et des unités flottantes et de regazéification (FSRU). Sont également visés à moyen terme les navires utilisant le GNL en tant que carburant marin et les technologies membranes pour leurs réservoirs.CNM et ET espèrent ainsi convaincre les armateurs d’opérer leurs arrêts techniques au Chantier Naval de Marseille qui jouit d’une position stratégique au cœur de la Méditerranée, de la valeur ajoutée de ses équipes et ses infrastructures adaptées telles que sa forme 10, l’une des plus grandes en Europe, et dorénavant de l’expérience de réparation des équipes d’Europe Technologies sur toutes les technologies de cuves GNL à membranes.