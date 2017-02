Spie Batignolles Sud-Est va créer le second bâtiment du SuperGrid Institute à Villeurbanne, moyennant 4,2M€

Comptant parmi les leaders mondiaux dans le domaine des sports d’hiver, le Groupe Rossignol (Saint-Jean de Moirans, 38) annonce la conclusion d’un accord ferme en vue de l’acquisition de l'Américain Felt Bicycles (Californie ; CA +60M$).Ce dernier est mondialement reconnu pour repousser les limites de la technologie. Il conçoit et fabrique des vélos, cadres, composants et accessoires de qualité premium.Bruno Cercley, Président du Groupe Rossignol, déclare : "Nous travaillerons à poursuivre le développement de la marque Felt à l'échelle mondiale et tirerons parti de notre expertise commune pour lancer une nouvelle gamme de vélos de montagne Rossignol en 2018".