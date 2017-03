Le Morbihannais Neovia entre au capital du Britannique Pitpatpet Ltd, un acteur clé du marché des objets connectés pour animaux de compagnie

Filiale du groupe brestois Le Calvez (29 - CA de 110M€ - 960 salariés, dont 650 conducteurs routiers - 580 véhicules), Le Calvez Transports a fait l’acquisition au 1er janvier 2017 du fonds de commerce de transport et logistique du gaz de Samat Bretagne (5M€ - 57 salariés - 65 véhicules), installée à Saint-Jacques-de-la-Lande (35). Grâce à cette opération, le groupe conforte sa position de spécialiste régional dans le transport de matières dangereuses dans l’Ouest de la France.De plus, Le Calvez Transports fait l’acquisition du site jacquolandin de Samat, d'une superficie de 17.000m², équipé d’un garage, d’une station service et de bureaux. Ce site deviendra la base logistique pour la région, du pôle matières dangereuses du Groupe, ainsi qu’un établissement supplémentaire de Le Calvez Transports.Avec cette acquisition, la filiale comptera donc un effectif total de 210 personnes et 200 véhicules, dont 130 petits porteurs spécialisés en transport de gaz.