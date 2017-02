Rossignol a signé un accord ferme pour l'acquisition, d'ici deux mois, de l'Américain Felt

Société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements contre les maladies neurologiques et les maladies auto-immunes, en particulier la sclérose en plaques (SEP), GeNeuro (présente en France à Lyon, 69 et Archamps, 74) dévoile la signature d'un accord de coopération en matière de R&D avec le NINDS (National Institute of Neurological Disorders and Stroke). Ce dernier est un organisme membre du National Institutes of Health aux Etats-Unis. L'accord porte sur le développement de nouveaux anticorps destinés au traitement de la maladie de Charcot, ou sclérose latérale amyotrophique (SLA).