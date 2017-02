Basée à Bruyères-et-Montbérault, BG Trucks lève 200K€ en 1 minute sur Look&Fin : une somme qui lui permettra de faire l'acquisition de nouveaux équipements et de soutenir son BFR

Spécialiste de l'e-mail marketing, Sarbacane Software (Hem, 59), qui double sa croissance en 2016, annonce également 30% de croissance à l'étranger. "Aujourd'hui nous réalisons plus de 8M€ de CA et franchissons un nouveau cap, celui des frontières : nous visons à présent l'Europe et l'Amérique Latine", indique Mathieu Tarnus, le Pdg de Sarbacane Software. L'entreprise a fortement accéléré sa présence à l'international en se lançant sur le marché allemand et en se renforçant sur la zone hispanique. En 2017, Sarbacane vise le Portugal et le Brésil. Ainsi, deux salariés étrangers sont venus s'installer dans les Hauts-de-France et participer à l'ambition internationale de l'entreprise nordiste. Par ailleurs, en 2016, la société, qui compte 83 collaborateurs, a recruté 26 nouveaux salariés et 8 postes sont d'ores et déjà ouverts pour assurer la croissance en 2017. Elle prévoit aussi la mise en place de 10 postes de commerciaux. Cette année, Sarbacane sortira la version 6 de son logiciel emailing et annoncera une toute nouvelle solution dédiée à la plate-forme Wordpress, après plus d'un an de recherche et développement. Enfin, en 2017, la croissance externe se poursuivra avec de nouveaux investissements. Sarbacane compte s'intéresser aux start-up susceptibles d'apporter de la complémentarité à ses offres.