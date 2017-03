GeNeuro a conclu un accord de recherche avec le NIH américain, pour développer un nouveau traitement par anticorps contre la maladie de Charcot

Spécialisé dans la conception et le développement de solutions logicielles à destination du bâtiment et des travaux publics, Sogelink (Caluire-et-Cuire, 69 ; CA 2016 : 33M€ ; 160 collaborateurs) annonce l'arrivée de Naxicap Partners, devenu son actionnaire majoritaire depuis fin 2016. Matthieu Ponson a choisi de quitter ses fonctions de Directeur Général pour s’engager dans une nouvelle aventure professionnelle. Ignace Vantorre reste aux commandes de Sogelink, et déclare : "un nouveau cycle de développement s'ouvre et devrait nous permettre de viser les 50M€ de CA à l'horizon 2020". L'opération doit notamment favoriser l'essor du groupe à l'international. Sogelink entend mêler croissance organique et croissance externe. "Nous allons poursuivre l’extension du périmètre de notre offre", ajoute le dirigeant.