Le Tarnais SIBA se structure, lance une nouvelle gamme et entend se développer sur le bassin toulousain

A.C.A France (siège à Eysines - 33 - CA prév. 2017 plus de 8M€), qui se positionnait initialement sur le négoce et l’installation de petits matériels pour personnes à mobilité réduite, s’est rapidement imposée sur le marché comme une entreprise innovante et dynamique dans l’adaptation de véhicules au transport, au transfert et à la conduite. La société développe une solution "Drive front" permettant aux personnes en situation de handicap d’entrer par l’arrière du véhicule pour ensuite s’installer au poste de conduite dans leur fauteuil roulant. A.C.A a obtenu en 2015 l’autorisation de Skoda de transformer son modèle Yeti. L'entreprise démarre ainsi la commercialisation du véhicule Yeti Mobility. A.C.A France vient de lever 1,8M€ notamment auprès de Sofimac Partners, incluant une augmentation de capital d'1M€ (dont 800K€ par le Fonds Opportunités Régions 2 et 200K€ par le FIP Pluriel Atlantique, tous deux gérés par Sofimac Partners), le financement d’investissements productifs par les banques de l’entreprise et des aides régionales à l’investissement. Ces fonds lui permettront d’assurer et poursuivre son développement sur le marché, mais également de proposer de nouveaux services en lien avec son activité.