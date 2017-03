Azur Drones lève 2 M€ et acquiert Flying Eye

Le groupe Berkem (CA 2016 : 36,5 M€ - +200 salariés en Europe), PME industrielle spécialisée dans la chimie, a repris l'activité Xylophène Industrie de Dyrup, détenue par PPG AC France (Rueil-Malmaison, 92). Cette acquisition permet au groupe Berkem de renforcer ses activités commerciales et ses savoir-faire, au sein de son Pôle Formulation représenté par ses filiales Sarpap & Cecil Industries et S&C Construction. Ces deux filiales sont spécialisées dans la formulation et la commercialisation de produits de traitement, protection, entretien des matériaux, notamment du bois, à destination des professionnels du bâtiment. La lutte anti-termite avant construction est une autre activité du Pôle Formulation depuis 2009.En intégrant les solutions professionnelles de Xylophène Industrie, le groupe Berkem accueille également ses équipes commerciale et administrative. La fabrication des produits de Xylophène Industrie est entreprise par les équipes de production du groupe Berkem sur le site industriel de Gardonne (24), en attendant les aménagements du site de production de Blanquefort (33).