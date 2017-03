Evolis, leader mondial des systèmes de personnalisation pour cartes plastiques basé à Beaucouzé, réorganise son activité sur le continent américain

Basé à Niort (79), Rougier est un groupe industriel spécialisé dans la transformation et le négoce des bois tropicaux et exotiques, et un des leaders mondiaux de son secteur. Dans un communiqué, il annonce la signature d'un contrat majeur avec Gabon Special Economic Zone (GSEZ) : Rougier fournira, à compter du 15 février 2017, des grumes aux unités de transformation présentes dans la Zone Économique Spéciale (ZES) de Nkok au Gabon. Cet accord de partenariat doit permettre de franchir des étapes importantes dans le développement de la transformation de la matière première bois au Gabon.Le groupe français s'est engagé à livrer annuellement 110.000m³ d’Okoumé, pour une durée de sept ans.