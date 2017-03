Le groupe nantais Europe Technologies et le Chantier Naval de Marseille nouent un partenariat pour la réparation de cuves GNL des méthaniers à technologies membrane

Après avoir décroché un marché auprès de la Ville de Paris (75 - cf. First ECO du 11/02/16), le fabricant de scooters électriques Eccity Motocycles (Grasse, 06) remporte un appel d'offres lancé par le Sipperec, Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de Communication, coordonnateur d’un groupement de commandes, réunissant près de 600 collectivités et établissements publics d'Ile-de-France. Ce marché de 2 ans, renouvelable, porte sur 200 scooters électriques Artelec 470 en catégorie 50.