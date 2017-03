Evolis, leader mondial des systèmes de personnalisation pour cartes plastiques basé à Beaucouzé, réorganise son activité sur le continent américain

"Lorsque nous nous sommes installés [à Amboise (37)] en 2012, nous avons pris soin de choisir un site capable d’être largement agrandi, confiants en notre produit et notre stratégie commerciale", explique Didier Supply, président-fondateur de Citerneo. L'entreprise est spécialisée dans la fabrication de citernes souples en matériaux recyclables pour usages domestiques, agricoles ou industriels tels que le stockage d'eau ou d'engrais liquides, les réserves incendie. Dix ans après sa création, elle s'agrandit justement de 1.900m² (investissement de 800K€), augmentant ainsi de plus d'un tiers sa surface de production. "Nous avons beaucoup recruté cette année", ajoute le dirigeant, "au niveau de la production bien sûr, mais également dans les bureaux avec, notamment, la mise en place d’un laboratoire interne tout équipé. L’année qui s’annonce devra nous permettre de dépasser les trente collaborateurs, en raison de la demandefrançaise et internationale. D’un point de vue financier, (...) il est très vraisemblable que nous dépasserons les 5M€ de CA dès 2017 !" Enfin, Didier Supply fait une grande annonce : " Face à cette demande en pleine expansion, nous prospectons déjà pour ouvrir un second site de production, toujours en France, avant 2022".