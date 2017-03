Le fabricant de scooters électriques grassois Eccity Motocycles se renforce en Ile-de-France en remportant l'appel d'offres de 200 scooters électriques lancé par le Sipperec

Oceasoft (CA 2015/2016 : 6,1M€), concepteur de capteurs intelligents et connectés pour l'industrie, annonce la signature d'un contrat majeur avec un géant pharmaceutique américain (CA : 20Mds$ - env. 20.000 salariés) spécialisé dans le développement de molécules issues des biotechnologies. La société montpelliéraine (34) fournira à ce laboratoire des capteurs de température à usage unique de type Phoenix™ destinés à être placés directement dans les boîtes de médicaments.Le contrat s'étend sur une période initiale de trois ans renouvelable. Oceasoft commencera à livrer les premiers capteurs au groupe américain au 4ème trimestre 2017. Après une période de montée en puissance, les deux partenaires visent une production de 500.000 capteurs par an, représentant le plus important contrat jamais signé par Oceasoft. La société fournira également des bancs de programmation sans-contact et réalisera l'intégration logicielle de la technologie dédiée dans le système d'information du laboratoire pharmaceutique.