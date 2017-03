Le groupe aubois Cristal Union et la Coopérative de Déshydratation de Puisieulx ont décidé de fusionner leurs activités

Caisse d’Epargne Alsace Capital Développement (CEACD) est une structure régionale de capital développement dédiée à l’investissement en fonds propres et quasi-fonds propres. Elle a pour vocation d’accompagner les PME et les ETI alsaciennes afin de favoriser leur développement, leur croissance ou leur transmission en investissant à leur capital. Depuis sa création il y a un an, CEACD a soutenu trois entreprises alsaciennes pour un montant total de 2M€ : - elle a co-investi aux côtés d'Alliance Entreprendre, Unigrains et CM-CIC Investissement pour renforcer les fonds propres de la société Pierre Schmidt (Weyersheim, 67 ; 150M€ de CA), spécialisée dans les produits de charcuterie-salaison et traiteur (cf. First ECO 15/05/2016) ;- elle a co-investi aux côtés d’Alsace Capital pour accompagner T2I Group (Colmar, 68 ; 80 salariés ; près de 12M€ de CA). Cette entreprise de maintenance industrielle et de construction mécanique a en effet engagé un vaste programme d’investissement (cf. First ECO 13/07/2016) ; - enfin, CEACD a apporté son soutien à Schneider Food (Hoerdt, 67 ; 28 salariés ; 12M€ de CA), fabricant de spécialités-traiteur alsaciennes racheté en juillet 2016 par ses cadres dirigeants, associés au charcutier-traiteur Produits de la Cigogne (cf. First ECO 08/09/2016).