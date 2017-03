Acquisition du fonds de commerce Samat Bretagne par Le Calvez Transports

L’usine Créaline (groupe Agrial) à Lessay (50 - CA de 15M€ - 85 employés) produit annuellement 6.000 tonnes de soupes et de purées fraîches à base de légumes. A l’occasion de sa visite sur le site, le président de la Région Normandie Hervé Morin a annoncé le soutien de la Région (par le biais des dispositifs de soutien) de près d'1M€ pour financer la future extension de Créaline (16M€ - cf. FE du 19/12/2016). D'une part, 573.610€ sont attribués pour l’achat de matériel innovant, au titre d’Impulsion Développement, et, d'autre part, 400K€ pour les travaux d’extension de l’usine, au titre d’Impulsion Immobilier.L’objectif de Créaline, en plus de doubler son chiffre d’affaires d’ici 2019, est la création d’une centaine d’emplois. En parallèle, ce projet va permettre de conforter et de développer la filière légumière normande face à la concurrence nationale et internationale.