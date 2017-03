Dans la Manche, le GAEC d’Antain, qui veut s'orienter vers une agriculture bio, s'est doté d'un nouvel atelier de transformation du lait

Membre du réseau Master Pro et Master Pro Expert EPI (Groupe COFAQ), Sofibac Group (CA 2016 : 10M€ - 46 personnes) compte plusieurs agences de distribution en Bretagne : à Cesson-Sévigné (35, siège et plate-forme logistique de 1.200m²), Saint-Malo (35), Saint-Brieuc (22), Vannes (56) et Quimper (29). Le groupe a récemment transféré son point de vente malouin dans des locaux plus modernes, situés à quelques centaines de mètres, rue de la Ruette au Loup. Désormais, Sofibac dispose de 600m² dédiés à la protection des professionnels, aux produits pour le bâtiment et à la fourniture industrielle. Cette opération, qui représente un investissement de près de 700K€, lui permet de renforcer sa position d'acteur régional incontournable sur le marché de l'EPI (Équipements de Protection Individuelle), proposant aux professionnels des gammes larges et adaptées à des applications bien précises pour plus de confort, une meilleure résistance et un look tendance.