Avec le récent déménagement de son agence malouine dans 600m², Sofibac Group renforce sa position d'acteur régional incontournable sur le marché de l'EPI

A la tête d'un cheptel de 130 vaches laitières et de 210ha de terres cultivables, le Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) d’Antain (Carentan-les-Marais, 50), géré par la famille Mauger, destine 1 million de litres de sa production de lait annuelle à la Coopérative d’Isigny Sainte-Mère (siège à Isigny-sur-Mer, 14). Avec l’exploitation d’une soixantaine d’hectares supplémentaires, la famille Mauger s’est engagée dans une conversion en agriculture biologique qui aboutira à une meilleure valorisation de sa production laitière dès novembre 2017.Pour augmenter leur production, et en optimiser la valeur ajoutée, le GAEC a décidé, avec le soutien de la Région Normandie, de créer un atelier de transformation laitière en crème crue et glace. Cet atelier, en place depuis l’été 2016, a permis de développer la vente en circuit court.