Caisse d’Epargne Alsace Capital Développement a accompagné en 2016 les sociétés alsaciennes Pierre Schmidt, T2I Group et Schneider Food à hauteur de 2M€

Constitué autour de la société Cheval Frères, le groupe IMI se compose aujourd'hui de 8 entreprises spécialisées dans les microtechniques, la fabrication de composants et les solutions laser pour les secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie/joaillerie, des accessoires du luxe, de l'aéronautique, du médical et de l'électronique. Employant 400 salariés, il compte 6 unités de production, dont trois sont situées dans le Grand Besançon (25).Afin de devenir un acteur de premier plan dans la sous-traitance horlogère, il vient de faire l'acquisition de la société suisse Stettler Sapphire (320 salariés). Basée à Lyss, celle-ci est active sur les marchés de la glace de montre et des composants en saphir synthétique pour les applications industrielles dans les domaines médicaux, électroniques et optiques.Pour l'accompagner dans cette reprise, Antoine Gérard, le président de IMI, a fait appel à un groupe d'investisseurs financiers composé de Crédit Agricole Régions Investissement-Carvest, CM-CIC Investissement et de BDR Invest (Caisse d'Epargne / Natixis PE).