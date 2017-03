L'EPA Bordeaux-Euratlantique choisit le groupement porté par Kaufman & Broad pour réaliser un ensemble immobilier de 26.000m² au sein du quartier Amédée Saint-Germain à Bordeaux

Airbus Defence and Space (3.000 salariés à Toulouse - 31) vient remporter un contrat de 200M€ auprès de l’ESA pour la construction du deuxième module de service d’Orion (ESM), la capsule spatiale habitée de la NASA. Le module fournira aux astronautes propulsion, électricité, eau et oxygène lors de leurs missions vers des destinations lointaines, au-delà de la Lune, comme Mars. L’ESM sera placé en dessous de la capsule habitée. Airbus Defence and Space a été sélectionné en novembre 2014 par l’Agence spatiale européenne (ESA) comme maître d’œuvre du développement et de la construction du premier ESM. La première mission habitée prévue pour 2021 ouvrira une nouvelle ère dans l’exploration humaine de l’espace lointain.