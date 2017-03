Sogelink accueille Naxicap Partners à son capital, et espère favoriser sa croissance à l'international

Contractant général, société d'ingénierie, de l'audit jusqu'à la réalisation et la mise en route de projets, Er2i (Montbonnot-Saint-Martin, 38) dévoile l'enrichissement de son offre, grâce à l'acquisition de Technipharm (Pusignan, 69).Cette dernière est une société d’ingénierie des procédés propres et stériles, experte en conception et réalisation de laboratoires et d’unités de production dédiés aux industries biotechnologiques, pharmaceutiques et cosmétiques.