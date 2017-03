Enercoop augmente son capital de 1,5 M€ pour accélérer le développement des énergies renouvelables

RATP Dev (Paris, 75), filiale du groupe RATP en charge d’exporter les savoir-faire du groupe en matière d’exploitation et de maintenance, vient d'annoncer la conclusion d’un accord avec Transport for London (TfL - l’autorité organisatrice des transports de la ville de Londres) visant à convertir les lignes de bus londoniennes C1 et 70 au tout électrique en 2018.Opérant déjà 246 bus hybrides à Londres, à travers ses filiales London United, London Sovereign et Quality Line, RATP Dev a souhaité aller plus loin en proposant à TfL de transformer en exploitation 100% électrique dès 2018 les deux lignes de bus C1 et 70.Au total ce sont 36 bus électriques zéro émission qui équiperont les deux lignes de bus C1 et 70. RATP Dev procédera aux aménagements nécessaires des infrastructures de son dépôt de Shepherd's Bush – comprenant l'installation de systèmes de recharge - afin d'assurer ce futur service. RATP Dev vise à transformer progressivement Shepherd's Bush en un dépôt doté d'une flotte 100% électrique, ce qui le positionnerait comme le premier garage de bus zéro émission de Londres.