Le Montpelliérain Oceasoft signe un contrat majeur avec un géant pharmaceutique américain

Proman (siège à Manosque, 04), 5ème acteur français sur le marché du travail temporaire, du recrutement CDD/CDI et le 1er acteur indépendant du secteur, a enregistré en 2016 un chiffre d’affaires d'1,4Md€ en progression de plus 17,5%.En 2017, le groupe entend poursuivre sur cette lancée grâce à un développement soutenu en France et à l’international. Il prévoit ainsi l’ouverture de 25 nouvelles agences dans l'Hexagone et le développement de son réseau d’agences hors de nos frontières. A l’horizon 2020, Proman ambitionne d’atteindre les 350 agences et vise les 2Mds€ de chiffre d’affaires, dont environ 300M€ à l’étranger."En parallèle du maillage national, nous travaillons sur l’ouverture d’agences dans les pays où nous sommes déjà implantés. Notre ambition est de devenir le premier acteur indépendant en Europe sur le marché de l’intérim. Au-delà de la poursuite d’ouvertures d’agences, notre stratégie de développement passe par l’étude d’opportunités à l’international, notamment sur le marché canadien", précise Roland Gomez, Directeur Général du groupe.