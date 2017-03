Valentin investit 1,2M€ pour se doter d'un site unique intégré à Feuquières-en-Vimeu : deux nouvelles lignes d'ensachage semi-automatiques seront notamment mises en place sur le premier semestre 2017

C'est fin 1996 que la société CCS GmbH, devenue le Groupe Contargo en 2004, a développé le premier terminal à conteneurs sur le port fluvial de Prouvy (59) et a démarré l'une des premières lignes de transport fluvial de conteneurs entre le Nord de la France et le port d'Anvers (Belgique). Contargo North France vient de célébrer ses 20 ans d'existence avec une croissance de plus de 30% en 2016. Sur l'ensemble de ses sites, Contargo North France aura manutentionné 20.000 EVP de plus qu'en 2015, établissant là aussi un niveau record. "Avec les trafics à venir en 2017, nous nous approcherons de la saturation du terminal et attendons donc, dans les meilleurs délais, l'extension qui permettra de porter la capacité de l'Escaut Valenciennes Container Terminal de 85.000 EVP à 120.000 EVP", indique Gilbert Bredel, le président de Contargo North France. Les perspectives de développement pour l'année 2017 s'annoncent bonnes, aussi bien pour le transport fluvial que la manutention portuaire. Une nouvelle unité fluviale devrait être déployée courant 2017 et de nouvelles facilitations douanières, en cours de négociation, devraient aboutir dans les prochains mois.