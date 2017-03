L'EPA Bordeaux-Euratlantique choisit le groupement porté par Kaufman & Broad pour réaliser un ensemble immobilier de 26.000m² au sein du quartier Amédée Saint-Germain à Bordeaux

Née du partenariat entre Chronopost, 1er acteur national de la livraison express de colis jusqu’à 30 kg, et Bordeaux City Bond (Blanquefort - 33), filiale de la CCI Bordeaux Gironde, Chronoviti Bordeaux Gironde est une offre complète, incluant le stockage, la préparation et l’expédition de bouteilles de vin, en France, et dans plus de 230 pays en Europe et dans le monde. Chronoviti Bordeaux Gironde a expédié à 90.000 colis en 2016 dont 70% en France et 30% à l’international, vers 6 grandes destinations : le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Belgique, les Etats-Unis, la Chine et la Suède.Le service devrait être dupliqué dans d'autres régions françaises, en partenariat avec d’autres CCI. En outre, Chronopost prévoit notamment : - La mise en place de nouveaux emballages "Exa Air", extrêmement résistants, fonctionnant via une technologie de chambres à air indépendantes, connectées et ajustées pour amortir et protéger les produits,- Le lancement de l’emballage "2 bouteilles" en réponse à une demande des négociants pour l’envoi des échantillons notamment en Chine, où les contraintes douanières sont fortes, - et l’accompagnement des châteaux, avec des solutions sur-mesure (emballages, conseil à l’export, délais express et personnalisés) pour leur permettre de développer leurs ventes directes au domaine.