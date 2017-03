Le groupe manosquin Proman va poursuivre son développement soutenu en France et à l’international en 2017

Dans le cadre du projet d'avenir de la plateforme de la Mède à Chateauneuf les Martigues (13), l’État, la Région PACA, la Métropole Aix-Marseille-Provence et Total ont signé le 13 février dernier, une convention volontaire de développement économique et social d'une durée de 3 ans. Par cette convention, Total Raffinage France (TRF) et ses partenaires s'engagent à :- Maintenir durablement une activité de TRF sur la plateforme de La Mède ; - Soutenir la vocation industrielle du territoire ; - Contribuer de manière générale aux actions de développement économique du territoire de l'Etang de Berre - Fos-sur-Mer (13).TRF mobilise un budget de 5M€ afin de financer les actions prévues dans la convention (initiatives en faveur de l’emploi local, appui à la structuration de plateformes industrielles (PIICTO), soutien à l’implantation de projets industriels, subventions à la réalisation de projets d’entreprises, soutien aux entreprises de sous-traitance, soutien à la recherche et à l’innovation, appui à la création, à la reprise et au développement de PME, aide au développement technologique de projets innovants).