L'EPA Bordeaux-Euratlantique choisit le groupement porté par Kaufman & Broad pour réaliser un ensemble immobilier de 26.000m² au sein du quartier Amédée Saint-Germain à Bordeaux

Exosun, fournisseur mondial de solutions de suivi solaire innovantes et compétitives pour les grandes centrales photovoltaïques (PV) au sol, a mis en service avec succès ses trackers solaires sur la centrale de 40 MWc EE Waianae Solar Project aux Etats-Unis. La centrale, développée par Eurus Energy America, et dont l’ingénierie et la construction ont été gérées par REC Solar, est la plus grande installation de ce type sur l’Etat de Hawaii (USA) et se situe sur la commune de Waianae, West Oahu.