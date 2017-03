L'EPA Bordeaux-Euratlantique choisit le groupement porté par Kaufman & Broad pour réaliser un ensemble immobilier de 26.000m² au sein du quartier Amédée Saint-Germain à Bordeaux

A l'horizon de la fin 2018, la station de la Mongie/Grand Tourmalet (65) accueillera une nouvelle résidence de luxe : le Chalet des Etoiles. Ce projet, soutenu par N'Py, est porté par la SASU Le Chalet des Etoiles, société immobilière présidée par le promoteur Alain Inard. Le nouvel ensemble hôtelier comprendra 29 appartements prestigieux d’une surface allant de 50 à 100m², un SPA intérieur et extérieur avec une piscine, un sauna, unhammam, un jacuzzi, un mur chauffant, une salle de fitness ainsi qu'une salle de détente. Au rez-de-chaussée, on retrouvera également 4 locaux commerciaux. Conçu par l’Atelier Gil Architecture de Lourdes (65), le projet s'élève à 6M€ et les travaux devraient débuter en mai 2017.