L'EPA Bordeaux-Euratlantique choisit le groupement porté par Kaufman & Broad pour réaliser un ensemble immobilier de 26.000m² au sein du quartier Amédée Saint-Germain à Bordeaux

CLS (Toulouse - 31), fournisseur de services satellitaires, filiale du CNES, d’Ardian et de l'IFREMER, annonce l’acquisition de Woods Hole Group, société américaine spécialisée dans la fourniture de solutions en ingénierie côtière, écologie appliquée, océanographie et systèmes de mesure. Grâce à cette opération, CLS complète son portefeuille d'offres avec des services scientifiques, de mesures mais aussi une offre de conseils et de recommandations. Woods Hole Group emploie près de 45 personnes et a réalisé un CA de près de 10M$ en 2016.En forte croissance ces dernières années, le groupe s'est fixé des objectifs ambitieux grâce à l'ouverture de nouveaux marchés et vise un chiffre d’affaires supérieur à 125M€ en 2017.