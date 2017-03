Le Girondin Ceva Santé Animale crée une joint-venture avec la société chinoise EBVAC. Ceva EBVAC est spécialisée sur le marché de la santé porcine

L'EPA Bordeaux-Euratlantique a retenu l’offre du promoteur Kaufman & Broad pour le bâtiment phare du futur quartier Amédée Saint-Germain, à 450 mètres au sud de la gare Saint-Jean à Bordeaux. Le projet consiste à réaliser un ensemble de bureaux d’environ 26.000m². L’équipe gagnante est portée par Kaufman & Broad avec les agences DVVD et Auer Weber comme maîtres d’œuvre, et intègre également la société Egis Bâtiments Sud-Ouest. Le dépôt du permis de construire devrait s’effectuer au 3e trimestre 2017 et les travaux pourraient débuter avant l’été 2018 pour une livraison à la fin de l’année 2019.