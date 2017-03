RATP Dev conclut un accord avec Transport for London pour convertir les lignes de bus londoniennes C1 et 70 au tout électrique en 2018

Famoco (Paris, 75), leader des terminaux transactionnels sur Android, a annoncé un tour de financement de 11 M€ orchestré par Idinvest Partners, avec Orange Digital Ventures, SNCF Digital Ventures, BNP Paribas Développement et les investisseurs historiques Hi inov, le Fonds Ambition Numérique géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir (PIA), et Aurinvest.Ce nouveau tour de table permet à la société de répondre à une demande grandissante à l'international de solutions transactionnelles dans les domaines du paiement, du transport, de la smart city ainsi que dans la transformation digitale en mobilité des grands groupes.Famoco a pour ambition de doubler de taille avec plus de 50 recrutements prévus cette année et prépare l'ouverture de nouveaux bureaux en Europe, Moyen-Orient, Afrique, USA et Asie. Déjà présente en Inde, l'entreprise va renforcer ses équipes sur ce marché incontournable de la digitalisation de la transaction.