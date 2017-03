Total signe une convention volontaire de développement économique et social pour la Mède

Le groupe de distribution automobile mono-constructeur (PSA) indépendant Gemy (Laval, 53) annonce l'ouverture d'une plateforme de pièces de rechange au Luc en Provence (83) qui desservira la région PACA. Située sur un terrain d'1,7 ha, la plateforme se compose d'une base logistique d’une superficie de 5.800m² et d'un stock (à long terme) de près de 35.000 pièces. Baptisée Logipar, elle a démarré ses premières livraisons le 9 janvier."L'objectif est de rendre le plus efficient possible l’approvisionnement des pièces de rechange auprès des réparateurs agréés et réparateurs indépendants et conquérir de nouvelles parts de marché pour devenir un acteur incontournable de la distribution PR en PACA" explique David Lefèvre, directeur Méthodes & Projets en charge de l’organisation et de la mise en place de cette nouvelle structure.