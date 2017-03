L'EPA Bordeaux-Euratlantique choisit le groupement porté par Kaufman & Broad pour réaliser un ensemble immobilier de 26.000m² au sein du quartier Amédée Saint-Germain à Bordeaux

Sous-traitant en conception et production de fonctions électroniques, Lacroix Electronics (siège à Vern-sur-Seiche - 35 et présent à Ramonville Saintt Agne - 31 ) et Sigfox (Labège - 31), fournisseur d’une solution de connectivité mondiale dédiée à l’Internet des Objets, viennent de signer un accord de partenariat technique et commercial sur les produits connectés et intelligents. Ce partenariat permettra à Lacroix Electronics de développer des produits connectés et intelligents en utilisant le réseau Sigfox, actuellement présent dans 31 pays. "Cette collaboration affirme également notre stratégie de s’appuyer sur des partenaires de confiance pour construire des solutions IoT sur mesure, adaptées aux attentes de nos clients", explique Stéphane Gendrot, VP Business Development. "Notre partenariat avec Lacroix Electronics permet à nos entreprises clientes d’accélérer le développement et d’industrialiser la production d’équipements connectés Sigfox Ready. La production en série et la réduction des coûts des solutions IoT sont les clés d’une adoption massive de l’Internet des objets", détaille Patrick Cason, directeur commercial France de Sigfox.