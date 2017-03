Citerneo s'agrandit à Amboise et projette de créer un second site de production, toujours en France

Evolis, dont le siège social et l'unique usine sont à Beaucouzé (49 ; 330 salariés), se présente comme le leader mondial des solutions de personnalisation et des systèmes d’impression pour cartes plastiques. Afin d’accompagner ses ambitions de croissance et de consolider sa présence sur l’ensemble du continent américain, le groupe réorganise sa filiale américaine et ouvre un nouveau bureau pour l’Amérique du Nord. Basée près de Boston, cette structure aura en charge le développement des activités commerciales, marketing et support techniques pour l’ensemble des clients d’Evolis basés aux États-Unis et au Canada. La direction de ce nouveau bureau est confiée à Xavier Ballarin. Dans le cadre de cette nouvelle organisation, Evolis crée aussi une structure dédiée à l’Amérique latine. Celle-ci sera basée au siège d’Evolis INC., à Miami, et dirigée par Gerardo Talavera.Pour accompagner cette structuration, cinq recrutements sont planifiés sur 2017 à la fois pour la zone sud et la zone nord du continent américain. Gerardo Talavera et Xavier Ballarin seront sous la responsabilité d’Eirik Bakke, directeur commercial monde."Le continent américain est le 1er marché mondial pour la personnalisation et l’émission décentralisée de cartes. Ce marché représente 25% du CA d’Evolis. Par cette nouvelle organisation Evolis affiche son ambition et sa volonté de développer ce marché en général et le marché bancaire en particulier qui est aujourd’hui le premier marché pour Evolis aux États-Unis", commente Emmanuel Picot, PDG du groupe angevin.