Contargo North France, qui affiche une croissance de plus de 30% en 2016, prévoit de bonnes perspectives de développement pour l'année 2017

Concepteur et fabricant d'équipements et d'accessoires de plomberie depuis 1944, Valentin a investi 1,2M€ pour se doter d'un unique site intégré à Feuquières-en-Vimeu (80). Ventilé entre 2016 et 2017, cet autofinancement a permis de recentrer 100% de sa production de vidage en France (siphons d'évier ou de lavabo, bondes de douche, caniveaux de douche, équipements pour baignoire, raccords flexibles...). Il créera environ 10 emplois à horizon fin 2017. L'investissement est consacré à l'automatisation de son process industriel. Le site de 23.000m², construit en 2013, accueille désormais : - la totalité du parc d'injection et des 600 moules dédiés au vidage ; - une ligne d'assemblage automatisée pour les siphons ; - 4 lignes d'ensachage semi-automatiques, dont deux seront mises en place sur le premier semestre 2017 ; - deux tours de stockage automatiques pour optimiser la préparation des commandes. Cet investissement complète les ateliers d'assemblage ainsi que le centre d'expédition de 4.000m². L'automatisation a pour but de renforcer la flexibilité de production de l'entreprise et accroît ses possibilités d'approvisionnement, avec de meilleurs délais de livraison.