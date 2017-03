L'EPA Bordeaux-Euratlantique choisit le groupement porté par Kaufman & Broad pour réaliser un ensemble immobilier de 26.000m² au sein du quartier Amédée Saint-Germain à Bordeaux

Ceva Santé Animale (Libourne - 33) et la société chinoise EBVAC (CA 2016 : 19M€), spécialisée dans le développement et la production de vaccins en santé animale, viennent de signer la création d'une joint-venture, spécialisée dans le secteur stratégique porcin. Ceva possèdera la majorité des parts de cette nouvelle co-entreprise dans laquelle il apportera ses propres produits à la gamme de vaccins d’EBVAC. Innovante et leader sur son marché, Ceva EBVAC bénéficiera du réseau scientifique développé par ces deux partenaires. De plus, EBVAC a récemment réalisé un investissement significatif pour construire un site industriel de niveau international qui lui permettra de poursuivre sa dynamique de R&D et de concevoir des vaccins de haute qualité. Les deux sociétés se sont accordées pour investir dans un nouveau programme phare de recherche et développement.Ce nouvel accord va non seulement permettre à Ceva Santé Animale d’accroître sa place sur le marché porcin mondial mais également de se renforcer dans le domaine de la vaccinologie pour développer son activité biologie.