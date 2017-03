STMicro s'allie à USound GmbH

De grands acteurs économiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Académie de Clermont-Ferrand créent Campus Entreprises, un pôle de formation innovant dédié aux métiers de l’industrie, à Clermont-Ferrand (63). Doté d'équipements de haut niveau, l'établissement a pour ambition d'offrir, chaque année, une formation professionnelle d'excellence à 300 apprenants. Il proposera également un service d'information et d'orientation pour les métiers de l'industrie, ainsi qu'une filière d'insertion pilote, destinée aux jeunes déscolarisés ou en situation de fort décrochage scolaire. Le projet est initié par la Banque de France, Limagrain (Saint-Beauzire, 63), Michelin (Clermont-Ferrand, 63), Opcalia, ViaMéca (42) et le Rectorat de l'Académie de Clermont-Ferrand. La structure dispose d'un financement de 30M€ sur cinq ans, dont 13,8M€ apporté par Michelin. Les activités du pôle de formation se mettront en place progressivement entre septembre 2017 et septembre 2019.