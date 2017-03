Dans la Manche, le GAEC d’Antain, qui veut s'orienter vers une agriculture bio, s'est doté d'un nouvel atelier de transformation du lait

Le groupe coopératif Cap Seine (Mont-Saint-Aignan, 76 - 932M€ de CA - 1.148 collaborateurs) vient de faire l'acquisition d'Eco-Technilin (Valliquerville, 76 - CA de 15M€, dont 95% dans le secteur automobile), leader français pour la fourniture de produits non tissés aiguilletés à base de fibres naturelles.Cap Seine poursuit, au travers de cette acquisition, sa stratégie de diversification au service de la création de valeur sur le territoire.Les deux entreprises partagent les mêmes clients sur deux produits complémentaires : le non-tissé et le voile unidirectionnel. Restait à sécuriser durablement l’approvisionnement de la filiale Linéo pour son développement, notamment dans le secteur automobile. C’est désormais chose faite avec la prise de participation majoritaire de Cap Seine dans le groupe eurois FIR (activité de peignage et une filature - environ 6M€ de CA - 93 collaborateurs) au travers de sa filiale LSM, la linière de St-Martin-du-Tilleul (27).Notons également qu'Eco-Technilin dispose d’unités de production sur lesquelles Linéo pourra s’appuyer dans son processus d’industrialisation et la fourniture de Faurecia sur des marchés en très forte croissance. La compétence R&D de Linéo pourra en outre renforcer celle d’Eco-Technilin à l'avenir.