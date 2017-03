Michelin, Limagrain et d'autres partenaires lancent Campus Entreprises, un pôle de formation innovant aux métiers de l'industrie, à Clermont-Ferrand

Groupe spécialisé dans les puces électroniques et les semi-conducteurs, STMicroelectroniques (en France à Crolles, 38) et USound GmbH (entreprise en rapide croissance à la pointe de l'innovation audio) annoncent leur partenariat. Les deux groupes vont industrialiser et fabriquer les premiers actuateurs piézoélectriques MEMS miniatures destinés aux systèmes audio intelligents intégrés dans les appareils portables.Selon Anton Hofmeister, vice-président et directeur général de la division MEMS Microactuators de STMicro, "cette annonce marque une nouvelle étape qui permettra à ST, leader mondial sur le marché des capteurs mobiles et grand public, d'élargir son portefeuille de circuits MEMS en tirant parti de sa puissante technologie d'actuateurs et de saisir d'importantes opportunités commerciales sur un marché où les barrières à l'entrée sont très élevées".