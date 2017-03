Nord Création, filiale du Groupe IRD, accompagne le développement de la société croisienne Victoria Yachting

Acteur majeur dans le domaine du spectacle et de l'événementiel sur Amiens (80), la Picardie, Paris et l'Île-de-France, Vu et Entendu (Amiens) passe un nouveau cap pour continuer son développement en rejoignant Alive Groupe (Tourcoing, 59), pour créer Alive Events Amiens. Le groupe Alive, multispécialiste des métiers techniques de l'audiovisuel et de l'événementiel, en forte croissance, réalise aujourd'hui un CA de 18M€. Après une récente levée de fonds de 5M€ pour la mise en place de nouveaux moyens et de projets de croissance externe, le groupe nordiste continue son développement accéléré pour atteindre un CA de l'ordre de 40M€ à l'horizon 2020.