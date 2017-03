Sirmet va doter son site de Boulazac d'une ligne dédiée à la revalorisation des plastiques, qui sera mise en service en avril 2017. Montant de l'investissement : plus de 2M€

Éditeur de logiciels web de cartographie et d’optimisation de tournées, la société Mapotempo (siège à Pau - 64 et présent à Bordeaux - 33) permet à ses clients de gérer efficacement leurs tournées quelle que soit leur activité : services d’aide à la personne, livraison e-commerce, grossistes agroalimentaire, collecte de déchets, visites commerciales, contrôles techniques, etc. L'entreprise intègre le groupe Octime (siège à Biron - 64), acteur incontournable sur le marché de la gestion des temps et de la planification. "Faire partie d’un groupe mondial pesant près de 20M€ de CA renforcera notre crédibilité et pérennisera la relation que nous avons avec les grands comptes français et internationaux. La présence du groupe Octime-Spec dans plus de 40 pays à travers le monde accélérera aussi notre croissance à l’export", explique Mehdi Jabrane, co-fondateur de Mapotempo.