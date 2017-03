Nord Création, filiale du Groupe IRD, accompagne le développement de la société croisienne Victoria Yachting

Bonduelle (Renescure, 59), leader mondial des légumes prêts à consommer, présent en conserve, surgelé, frais et traiteur, a conclu un accord visant l'acquisition de Ready Pac Foods, le leader américain des salades en portion individuelle. Basé en Californie, Ready Pac Foods compte 4 usines de production implantées à Irwindale (Californie), Jackson (Géorgie), Florence et Swedesboro (New Jersey) et 3.500 collaborateurs, pour un CA d'environ 800M$. Cette transaction est une étape clé dans l'ambition stratégique de Bonduelle VegeGo! 2025 d'être le référent mondial qui assure le bien-vivre par l'alimentation végétale. Cette acquisition renforcera la présence internationale du Nordiste et changera radicalement son profil, faisant des USA son premier pays d'opération.