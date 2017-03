RATP Dev conclut un accord avec Transport for London pour convertir les lignes de bus londoniennes C1 et 70 au tout électrique en 2018

Global Bioenergies (siège à Evry, 91, un pilote industriel à Pomacle-Bazancourt, 51), société spécialisée dans la fabrication biologique d'isobutène, a annoncé le succès d’une première phase de tests réalisés par Clariant et portant sur l’utilisation d’isobutène renouvelable pour une application à haute valeur ajoutée. Suite à ce succès, Clariant a acquis un lot plus important d’isobutène renouvelable pour mener à bien une seconde phase d’évaluation. La société suisse mènera une nouvelle batterie de tests portant sur différentes réactions chimiques, et réalisera des analyses fonctionnelles sur les dérivés obtenus.