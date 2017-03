Le Lyonnais The CoSMo Company va collaborer avec Alstom pour la mise au point d'une application pour améliorer l'efficacité d'un système ferroviaire

Spécialisée dans les technologies miniaturisées sur silicium pour l'analyse et la détection de gaz, Apix Analytics (Grenoble, 38) vient de prendre une participation au capital de nCx Instrumentation (Garlin, 64), spécialisée dans l’industrialisation, la production et la maintenance d’instrumentation scientifique et de mesure. Selon Ludovic Debusschere, CEO d’Apix Analytics : "cet ajout stratégique renforce notre capacité à industrialiser et livrer des solutions innovantes, tant à nos clients intégrateurs et OEMs qu’à nos clients utilisateurs finaux". De son côté, Philippe Andreucci, président d'Apix, déclare : "la complémentarité de nos produits avec les produits existants ou en cours de développement chez nCx Instrumentation nous permettront également d’ouvrir à court terme de nouvelles opportunités d’applications et de marchés pour l’analyse de gaz".