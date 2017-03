Le Lyonnais The CoSMo Company va collaborer avec Alstom pour la mise au point d'une application pour améliorer l'efficacité d'un système ferroviaire

ACOEM (Limonest, 69 ; CA 2015 : 62M€ ; 450 collaborateurs) est spécialisé dans la mesure, l’analyse et la maîtrise des paramètres environnementaux. Il propose une offre de produits et de services permettant de prévenir les nuisances sonores et vibratoires, d’améliorer la qualité de l’air, et d’accroître la productivité et la fiabilité des machines industrielles. Dans un communiqué, il annonce le rachat de la société indo-australienne Ecotech, spécialisée dans le contrôle de la qualité de l’air (CA 24M€ ; 220 collaborateurs).Fort de cette acquisition et de ses positions sur le marché porteur de la surveillance des paramètres environnementaux, le groupe ambitionne de doubler son CA à horizon 2020. "L’acquisition d’Ecotech nous permet, par ailleurs, d’accélérer notre développement à l’international, en nous ouvrant les marchés de l’Australie, de l’Inde et de l’Asie du Sud-Est", explique Fabien Condemine, CEO.