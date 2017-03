Sirmet va doter son site de Boulazac d'une ligne dédiée à la revalorisation des plastiques, qui sera mise en service en avril 2017. Montant de l'investissement : plus de 2M€

Air Marine (Léognan - 33 - 25 personnes), spécialisée dans l’acquisition et le traitement de données par voie aérienne, est devenue une véritable référence sur le marché de la surveillance aérienne par avion comme par drone et accomplit des missions dans toute la France. L'entreprise participe au projet européen Wadi, qui vise à développer une solution innovante permettant de réduire les pertes d’eau lors du transport et de réduire les consommations d’énergie. Dans le cadre de ce programme, Air Marine assure plusieurs rôles : - Intégrateur : le système WADI sera intégré dans l’environnement du système de mission développé par Air Marine.- Testeur : Air Marine préparera et réalisera avec ses équipages et avions les missions de capture des informations, prévues en Provence sur le réseau de la Société du canal de Provence et au Portugal.- Exploitant : une solution technique et opérationnelle de surveillance et d’inspection des réseaux de distribution d’eau sera disponible à l’issue du projet. Air Marine proposera sur le marché cette offre de services afin d’exploiter les résultats du projet Wadi.