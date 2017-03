Le Grenoblois Apix Analytics vient de prendre une participation dans nCx Instrumentation, basée dans les Pyrénées Atlantiques

Société technologique internationale spécialisée dans la gestion des décisions (decision management), The CoSMo Company (Lyon, 69) a conclu un partenariat stratégique avec Alstom, un leader mondial du transport ferroviaire. L'accord porte sur le développement d'une nouvelle application, qui permettra d'améliorer l'efficacité globale d'un système ferroviaire. Grâce à cette innovation, Alstom pourra concevoir des réseaux de transport plus efficaces et atteindre des niveaux de performance et de qualité de service supérieurs.