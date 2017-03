SES-imagotag choisi par la centrale d’achat INCA Achats Non Marchands pour l’équipement de ses magasins en étiquettes électroniques et le renouvellement des magasins équipés de systèmes anciens

ESI Group (Paris, 75), leader et pionnier des solutions de prototypage virtuel, a annoncé l’acquisition de la société Scilab Enterprises SAS (Versailles, 78), éditrice du logiciel Scilab, produit open source de calcul numérique analytique multiplateformes.L’acquisition de Scilab Enterprises contribuera à l’élargissement du positionnement d’ESI Group aux phases amont de la conception et de l’analyse des produits industriels. Les deux sociétés bénéficieront de synergies à la fois technologiques et commerciales.