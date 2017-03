ESI Group acquiert Scilab Enterprises

SES-imagotag (Nanterre, 92), spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique et leader mondial des systèmes d’étiquetage électronique, a été choisi par la centrale d’achat INCA Achats Non Marchands, commune au groupe Casino (Saint-Étienne, 42) et au groupement des Mousquetaires (Paris, 75), pour l’équipement de ses magasins en étiquettes électroniques et le renouvellement des magasins équipés de systèmes anciens.Suite à cet accord, le groupe Casino prévoit la finalisation de la migration des anciens systèmes d’étiquetage des hypermarchés Géant et des supermarchés Casino en solution SES. Le groupement des Mousquetaires, pionnier dans l’adoption de nos solutions depuis 15 ans et qui compte près de 1.400 magasins équipés toutes enseignes confondues (Intermarché, Bricomarché et Netto), prévoit également une accélération des installations de magasins non équipés, ainsi qu’un remplacement à un rythme soutenu des équipements de première génération par des étiquettes graphiques TFT interactives et dynamiques.Ce contrat porte sur un engagement d’une durée de 2 ans.