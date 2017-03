A Pau, Mapotempo intègre le groupe Octime afin d’accélérer sa croissance notamment à l'international

Le site Sirmet de Boulazac (24 - siège) se dote d'une ligne de plus de 2M€ uniquement dédiée à la revalorisation des plastiques. Elle sera mise en service en avril 2017 et générera la création de 4 emplois. Cette ligne permettra de valoriser les plastiques des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) ainsi que ceux présents dans les VHU (Véhicules Hors d'Usage). Grâce à cela, Sirmet arrivera notamment à un taux de recyclage de 97 % sur un véhicule. Les plastiques extraits (de type PP/PE et PS/ABS) seront ensuite revendus en l'état ou en mélange auprès de spécialistes en injection pour faire de nouvelles pièces plastiques.