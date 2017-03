Les groupes vendéen Fleury Michon et ligérien Terrena lancent "J’Aime le poulet", une nouvelle gamme sans OGM ni antibiotiques

Créé en 1949, Pierre Guerin (siège à Mauzé-sur-le-Mignon, 79 ; 360 personnes, 74M€ de CA 2016) fabrique des équipements et des lignes de process (cuves et systèmes associés) en acier inoxydable dédiés aux industries agroalimentaires et de la santé (pharmacie et bio-pharmacie) : cuves inox, fermenteurs industriels, cuves à vin, cuves à fromage, cuiseurs mélangeur, bioreacteurs, stations de nettoyage en place... Implanté en France, en Espagne, en Chine et aux USA, le groupe réalise plus de 60% de son CA à l'étranger. Il est devenu en cinq ans un acteur de référence mondial sur le secteur bio-pharma avec une part de marché de 15% environ. Le fonds Capzanine annonce sa prise de participation à hauteur de 23% du capital dans le Deux-Sévrien pour l’accompagner dans son développement, notamment dans la poursuite de son expansion à l’international.