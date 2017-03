A Montpellier, le MIN Mercadis se dote d'un pôle de transformation alimentaire regroupant six entreprises

Lidl vient de signer avec Nîmes Métropole pour l'implantation de sa future plateforme logistique sur l’Actiparc Nîmes Grézan (30). Le géant allemand de la grande distribution entend construire sur place un entrepôt à froid de 22.000m². L’investissement sera de 25M€ et devrait, dans un premier temps, fournir une quarantaine d’emplois nouveaux. Lidl imagine, à l’horizon 2020, la construction d’un autre bâtiment de 33.000m² supplémentaires, pour les produits secs cette fois. Soit un investissement de 20M€ avec plus de 120 emplois à la clef. Le n°1 de la logistique dans le secteur de la distribution en Europe entend ainsi se rapprocher davantage de ses fournisseurs et offrir à sa clientèle des produits frais.